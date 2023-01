Pogoda długoterminowa na pierwszy tydzień ferii. Złe wieści dla miłośników białego szaleństwa

Pogoda na początek ferii. Temperatura zaskoczy

Najnowsze mapy pogodowe, opracowane przez Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wskazują, że pod koniec pierwszego tygodnia ferii, w kraju zrobi się chłodniej. W piątek, 20 stycznia temperatura w ciągu dnia nieznacznie przekroczy 0 st. C, a w nocy pojawią się przymrozki. Jedynie południowo-wschodnie krańce Polski pozostaną wiosenną oazą - mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny mogą spodziewać się temperatur dochodzących do 10 kresek powyżej zera. Sobota upłynie pod znakiem stopniowego spadku wartości na termometrach, a w niedzielę do kraju znów napłyną nieco cieplejsze masy powietrza.