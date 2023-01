Pogoda na ferie 2023. Eksperymentalna prognoza długoterminowa

Pogoda na ferie. Niewielkie opady, brak silnego mrozu

Już 16 stycznia rozpocznie się pierwsza z czterech tur ferii zimowych. Jak przewidują synoptycy, w tym czasie nie należy spodziewać się epizodów zimowych. Średnia temperatura maksymalna w trzecim tygodniu roku będzie utrzymywać się na poziomie od -1 do 3 stopni Celsjusza. Lekkie przymrozki będą występowały głównie w nocy. Pierwszego tygodnia ferii w całej Polsce mogą pojawić się przelotne opady - synoptycy nie określili jednak ich rodzaju. W kolejnym tygodniu zimowy odpoczynek rozpoczną uczniowie z Podlasia, Warmii i Mazur. Jak wskazują prognozy, ostatni tydzień stycznia będzie cieplejszy od poprzedzającego go okresu. Średnia temperatura maksymalna w Polsce wyniesie od 0 do 4 kresek na plusie. W wielu regionach wystąpią niewielkie, nocne przymrozki.