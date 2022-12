Potężna śnieżyca i -20 stopni. Nadchodzi atak zimy

Model ECMWF pokazuje również, że w świątecznym tygodniu należy się spodziewać opadów nawet do 10 litrów na metr kwadratowy. - Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy ma padać, czy na początku tygodnia, czy później. Nie wiadomo również, czy będzie to w nocy, czy w dzień, bo jeżeli w nocy, to może być to śnieg, a jeżeli w dzień to deszcz - tłumaczy Walijewski.