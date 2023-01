Ferie 2023. Już niebawem pierwsze województwa rozpoczną zimowy wypoczynek

"Polacy chętnie wyjadą również nad morze. Dla przypomnienia jeszcze nieco ponad dwa tygodnie temu, w czołowej 20. rankingu najchętniej wybieranych miejscowości na ferie znajdowała się tylko jedna miejscowość nadmorska i był to Kołobrzeg. Czy możemy mówić o pewnego rodzaju "ożywieniu" miejscowości nadmorskich? Z pewnością tak. Do Kołobrzegu dołączyło Sarbinowo, Ustronie Morskie oraz Łeba i Ustka" - zauważa Karol Wiak, ekspert portalu Nocowanie.pl. Zmiana dokonała się przede wszystkim przez niepewną pogodę - w wielu miejscach panuje wiosenna aura, a nowe prognozy pogody na ferie nie wskazują, by sytuacja w najbliższych dniach miała ulec zmianie.