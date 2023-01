Bon turystyczny na ferie 2023. Ostatnia chwila na wykorzystanie dopłat do wypoczynku

Bon turystyczny - ferie 2023. Jakie atrakcje można opłacić ze środków?

Bon turystyczny może być wykorzystany na opłacenie usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej. Co ważne, płatność w hotelu musi obejmować co najmniej jeden nocleg - bonem nie można zapłacić wyłącznie za usługi dodatkowe, takie jak obiad w hotelowej restauracji czy pobyt na basenie. Nie wszystkie punkty noclegowe oraz przedsiębiorcy mogą zrealizować bon turystyczny. Przed rezerwacją pobytu warto sprawdzić, czy dana placówka została wpisana na listę pomiotów uprawnionych. W przypadku płatności środkami z bonu za imprezę turystyczną, wymóg objęcia noclegiem nie musi zostać spełniony - ważne jednak, by wydarzenie było zrealizowane przez organizację pożytku publicznego lub przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystyk. Polski Bon Turystyczny można wykorzystać w jednym miejscu, lub rozdzielić dopłatę, aż do wyczerpania wszystkich dostępnych środków.