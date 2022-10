Bon turystyczny. Do kiedy? Prezydent podpisał nowelizację

Bony turystyczne to wprowadzone w lipcu 2020 roku świadczenia, mające na celu wsparcie rodzin z dziećmi oraz przedsiębiorców z branży turystycznej, dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Benefit początkowo miał być ważny do końca września 2022 roku - nowelizację ustawy o Polskim Bonie Turystycznym podpisał prezydent Andrzej Duda. PBT ma być ważny do końca marca 2023.