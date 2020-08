Bon turystyczny. Gdzie złożyć wniosek? Czy bon turystyczny można zamienić na pieniądze?

Jak aktywować Polski Bon Turystyczny?

Bon turystyczny. Gdzie złożyć wniosek?

Tylko osoby, które złożyły wcześniej wniosek o 500 plus, mogą teraz aktywować bon turystyczny. Jeśli chcemy aktywować bon, nie jest potrzebny żaden wniosek. Bon turystyczny mogą bowiem aktywować w systemie tylko osoby, które mają do tego uprawnienia. Są to rodzice dzieci do 18. roku życia, którzy pobierają również świadczenie 500 plus na dziecko.