Bon turystyczny. Dla kogo 1000 zł na wakacje? Szykują się zmiany

Bon turystyczny. Rząd zapowiedział zmiany

W pierwszych deklaracjach rządu, które przekazała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, bon turystyczny miał być przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, których miesięczny dochód nie przekracza 5,2 tys. zł brutto. Miało to kosztować budżet państwa 7 miliardów złotych. Była to rządowa pomoc dla branży turystycznej.

Bon turystyczny. Dla kogo 1000 zł na wakacje?

Jak wynika z najnowszych ustaleń Wirtualnej Polski, bon turystyczny albo zostanie zmieniony - i dostaną go osoby zarabiające (na etatach) do 4 tys. zł brutto, czyli zmieni się próg dochodowy - albo nie będzie go wcale. Żaden scenariusz nie jest dziś jednak pewny, a w rządzie trwają trudne rozmowy. Gdy Jadwiga Emilewicz informowała o wdrożeniu programu, nie było to skonsultowane z premierem Mateuszem Morawieckim.