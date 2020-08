Bon turystyczny. Lista miejsc, gdzie można wykorzystać bon

Bon turystyczny. Gdzie płacić bonem turystycznym?

Co zrobić, żeby dokonać płatności bonem turystycznym? Gdzie można płacić bonem? Do akceptacji płatności bonem są uprawnione tylko te podmioty, które wcześniej dokonały zgłoszenia. POT podała listę podmiotów uprawnionych do jego akceptacji. Przypomina też, by dokładnie sprawdzać nazwy przedsiębiorstw, za których usługi chcemy zapłacić.