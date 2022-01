Kosmicznie drogie ferie. Ceny zwalają z nóg

Drogo jest wszędzie. Jak wylicza dziennik, w Szklarskiej Porębie średnio za wynajęcie apartamentu dla 3-4 osób trzeba zapłacić od 600 do 850 zł za noc. Idąc do restauracji, za zupę i drugie danie dla czteroosobowej rodziny musimy przygotować 180 zł, z napojami – ok. 210 zł.