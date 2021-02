Pogoda długoterminowa. Jest data końca "zimy stulecia"

Zima w Polsce nie odpuszcza. Co mówi prognoza długoterminowa? W weekend ma dojść do ocieplenia, jednak od nowego tygodnia znów silne mrozy. O tym, kiedy zakończy się "zima stulecia" opowiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Zima raczej będzie z nami do końca lutego - powiedział meteorolog i dodał, że wiosna najprawdopodobniej przyjdzie do nas w połowie marca. Grzegorz Walijewski odniósł się także do nazwy "Bestia ze wschodu". - To, co kiedyś nazywaliśmy zimą, to teraz wszyscy nazywają "Bestią" - stwierdził gość Wirtualnej Polski. - Zima tego roku jest dosyć mroźna, spadki temperatur są znaczne, wartości jeśli chodzi o przyrost pokrywy śnieżnej również - przekazał Walijewski i dodał, że białego puchu wciąż będzie przebywać. Grzegorz Walijewski odniósł się także do tego, co będzie jeśli dojdzie do gwałtownej zmiany pogody, a śnieg zacznie topnieć. - Ilość wody zgromadzona w tym momencie w śniegu jest już dosyć spora. Jeśli dojdzie do nagłego ocieplenia, to może spowodować to wzrost stanu wód, a w konsekwencji powodzie - dodał gość Wirtualnej Polski.

