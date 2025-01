Podziemne odkrycie w Gazie. Tunel skrywał tajemnicę

Izrael dalej prowadzi operacje w Strefie Gazy. Kilka dni temu członkowie specjalnej jednostki Yahalom i 99. dywizji IDF znaleźli wejście do podziemnej sieci tuneli. Agencja Reutera udostępniła nagranie z odkrycia. Widać na nim, że tunel był w pełni wyposażony, doprowadzono do niego prąd, wybudowano także kanalizację. Ujawniono toalety, kuchnię czy sypialnie dla bojowników Hamasu. Co więcej, natknięto się również na pomieszczenie, które służyło do produkcji broni. Kompleks zawierał kilka tokarek, a także maszyny do obróbki i cięcia używane do produkcji pocisków do karabinów. Izraelczycy przejęli wszystkie znaleziska, a następnie wysadzili tunel poprzez podłożenie ładunków wybuchowych.