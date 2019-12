Podwyżki za śmieci. Czesi znowu nas zawstydzili. W Pradze 4-osobowa rodzina płaci 40 zł miesięcznie

Zaledwie kilka lat temu polscy przedsiębiorcy uciekali do Czech, bo mieli tam niższe podatki i korzystniej rozliczany ZUS. Koszty odbioru śmieci to nowy powód polsko-czeskiej zazdrości. Czesi też mają u siebie podwyżki za śmieci, ale zapłacą kilkakrotnie mniej niż Polacy.

Czeskie samorządy również dostosowują system odbioru śmieci do unijnych wymogów. Po "bardzo dużych podwyżkach" opłat za wywóz śmieci i tak zapłacą oni od dwóch do nawet cztery razy mniej niż Polacy. Jakim cudem, skoro żyjemy w tej samej UE, zarabiamy mniej więcej tyle samo i produkujemy podobną ilość śmieci w domach?

Dla porównania w Warszawie rodzina mieszkająca w domu zapłaci 94 zł na miesiąc, czyli ponad dwa razy więcej niż w Pradze. To nie koniec szokujących przykładów. W stolicy Polski opłata od lokalu z jednym mieszkańcem wyniesie 65 zł. W Pradze to zaledwie 33 zł. To jednak przy założeniu, że mieszkaniec nie segreguje swoich odpadów. Prażanin może płacić tylko 19 zł miesięcznie. To pod warunkiem, że posegreguje śmieci i wyrzuci do dedykowanych pojemników (za darmo), a do śmietnika zaniesie tylko odpadki kuchenne "bio".