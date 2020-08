Podwyżki dla posłów. Senator Platformy zamieścił wymowny wpis

- Sejm nie uszanował ludzi pracy, którzy muszą ponosić konsekwencje kryzysu tracąc pracę. Każdy, kto podniesie rękę za podwyżkami, splunie w twarz obywatelom i swoim wyborcom - napisał senator Jacek Bury w mediach społecznościowych. Jego zdaniem, polityka powinna być służbą dla obywateli, a nie okazją do robienia kariery czy polepszenia swojego statusu materialnego.

Podwyżka wywołała oburzenie u dużej części społeczeństwa. Zachowanie opozycji komentowano obszernie w mediach społecznościowych. "Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu" - napisał na Twitterze Donald Tusk .

Niedługo potem głos zabrał były wicepremier, mecenas Roman Giertych . “Koryto plus. Donald Tusk napisał dzisiaj, że opozycja, która zgadza się na podwyżki dla władzy w czas takiego kryzysu jest zbędna. Zgadzam się z nim. Ogromne procentowo podwyżki wynagrodzeń oraz jeszcze większy wzrost subwencji dla partii politycznych, w tym największy wzrost dla PiS przegłosowane wspólnie przez PiS i opozycję (za wyjątkiem Konfederacji) jest działaniem właściwie kończącym wiarygodność przywództwa opozycyjnego w Polsce“ - napisał Giertych.

Jego zdaniem, "umowa z PiS w sprawie podwyżek to samobójstwo PO i SLD". - Jak obserwuję politykę 30 lat, to większego błędu nie widziałem. Nawet wyjazd na Maderę pana Petru miał mniejszy wpływ na rzeczywistość, niż będzie miało to głosowanie - uważa Giertych.