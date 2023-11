Podwyżki dla nauczycieli. Potwierdzono termin

Polityk zaznaczył jednak, że "takie jest stanowisko KO i on - jako poseł - może to potwierdzić", że podwyżka dla nauczycieli miałaby wynieść 30 proc i powinna wejść w życie już od 1 stycznia 2024 roku. - Absolutnie musi to być uwzględnione w ustawie budżetowej - dodał.