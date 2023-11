Farma trolli Mejzy. Poseł KO sugeruje dotkliwą karę dla PiS

Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnił, że Łukasz Mejza korzystał w kampanii wyborczej z internetowej farmy trolli. Fałszywe profile były tworzone z wykorzystaniem wizerunków ciężko chorych osób. - To podła kreatura. To największa kanalia nowego Sejmu. Kompromituje polski parlament - komentował w programie "Tłit" poseł KO Dariusz Joński. - De facto na listy wziął go nikt inny tylko Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że to oszustwo wyborcze i wykorzystywanie - jak się okazuje po raz kolejny - tych biednych i schorowanych ludzi doprowadzi do tego, że PiS straci subwencję. On wykorzystywał m.in. chorą dziewczynę i zmieniał tożsamość - dodał.

