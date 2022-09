Podolak o strzelaninie w Chersoniu. "To konflikt wśród okupanów"

"Duża strzelanina w centrum Chersonia to jeszcze jeden przejaw narastającego napięcia pomiędzy ‘prywatnymi firmami wojskowymi’, więźniami (zmobilizowanymi na wojnę-PAP), ‘kadyrowcami’, wojskowymi armii rosyjskiej i FSB (...). Strony agresywnie dzielą to, co zagrabiły" - napisał Podolak na Twitterze. Jak ocenił, odbywa się to przed ucieczką Rosjan wśród doniesień, że do Chersonia zbliżają się siły ukraińskie.