Podniebne wojny. Przeciwnik PiS wsiadł w śmigłowiec i odpowiedział

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza" samolot PZL 101 Gawron, który przeleciał nad marszem, należy do Fundacji "Biało-Czerwone Skrzydła" z Mielca. Przedstawiciele fundacji przekonują, że samolot został wynajęty po komercyjnych stawkach, a oni sami nie wiedzieli do jakich celów. "Pożyczyliśmy go, a o tym, co on później zrobił, dowiedzieliśmy się z memów, które zaczęli nam wysyłać koledzy" - mówi "Gazecie Wyborczej" Piotr Maciejewski z Fundacji "Biało-Czerwone Skrzydła".