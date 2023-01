Podłożył bombę. Na jaw wychodzą nowe fakty

Do wypadku doszło 19 grudnia rano we wsi Siecieborzyce, w powiecie żagańskim. Przed domem, w którym 31-latka mieszka z dwójką dzieci i swoimi rodzicami, ktoś zostawił pakunek. Do silnej eksplozji doszło najprawdopodobniej w momencie, kiedy kobieta otwierała paczkę w kuchni.