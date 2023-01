Historia jak z filmu akcji. Nieumundurowany policjant ścigał młodego kierowcę, potem groził mu bronią

- Dopiero potem, już po tym przyłożeniu broni, po wyzwiskach powiedział, że jest policjantem. Jak mu zwróciliśmy mu uwagę, że jak jest policjantem, to powinien się wylegitymować, przedstawić przynajmniej, to zaczął machać plakietką. [...] Nie przedstawił się. Powiedziałem, że dzwonie na policję, on że "Dzwońcie sobie, gówniarze!", sam odszedł - jak powiedział - zadzwonić po swoich. I potem podchodzi do nas i "Chłopcy, gdzie my jesteśmy?". Odpowiedziałem "W d..., w twoim najgorszym koszmarze" i ten mnie jeszcze chciał uderzyć z liścia, uchyliłem się, tylko mnie musnął - czytany na stronie Kuriera Podlaskiego".