Podkarpackie. Pił piwo podczas jazdy

Zarzuty i areszt

Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Następnie został przewieziony do aresztu, gdzie usłyszał zarzuty. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. Sąd może nałożyć też wysoką grzywnę.