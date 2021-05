Przemyśl. Zmienił wygląd i wyjechał do Anglii. Policja i tak go odnalazła

"Zdobyte informacje zostały przekazane do zespołu ENFAST w Wydziale Poszukiwań Komendy Głównej Policji. Jest to policyjna międzynarodowa sieć współpracy, która zajmuje się poszukiwaniem najgroźniejszych przestępców. Polscy oraz angielscy stróże prawa z nowo powstałej komórki do spraw poszukiwań National Extradition Unit International Crime Coordination Centre, połączyli swoje siły. Na bieżąco wymieniali się informacjami i opracowywali plan zatrzymania 33-latka" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.