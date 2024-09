"Podejrzane zdarzenie" przed wiecem Trumpa. Miał być kolejny zamach?

Kolejny alarm przed wiecem Trumpa

Jest to już kolejna sytuacja, kiedy pojawiły się podejrzenia o próbie zamachu na Donalda Trumpa. W niedzielę doszło do zatrzymania mężczyzny, który ukrywał się w krzakach przy ogrodzeniu klubu golfowego należącego do Donalda Trumpa, z karabinem AK-47 z celownikiem optycznym. Według policji, znajdował się około 300-500 metrów od Trumpa. Po oddaniu strzałów przez Secret Service, mężczyzna uciekł, porzucając broń w krzakach.