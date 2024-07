Trump mówi, co go ocaliło. "Historyczny moment"

Ubiegający się o reelekcję były prezydent USA zapewnia również, że to Bóg uchronił go przed tym, co nieuchronne i dlatego "nie zamierza się bać". Trump powiedział, że jego decyzja o uniesieniu ręki, gdy Secret Service wyprowadzała go ze sceny, miała na celu dać ludziom znać, że wszystko z nim w porządku. - I żeby Ameryka dalej trwała, my idziemy do przodu, że jesteśmy silni - powiedział.