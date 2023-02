Podatek od wesel. Nowe przepisy uderzą w nowożeńców?

Dotychczas przy rozliczeniu z fiskusem nowożeńcy deklarowali wartość prezentów - nowe przepisy nakładałyby na nich również obowiązek sumowania wartości prezentów oraz wyliczeń, czy nie przekroczyły one limitu darowizn od wielu osób. To stwarzałoby szereg problemów - zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby obdarowujące należałyby do różnych grup podatkowych. Nie wiadomo również, w jaki sposób kwoty darowizn miałyby być sumowane. Piotr Leonarski - doradca podatkowy - w rozmowie z DGP wskazuje, że jeżeli zapisy prawa przed jego przyjęciem nie zostaną uszczelnione, ich interpretacja będzie bardzo szeroka. Projekt nowelizacji znajduje się obecnie w fazie procedowania. Wiadomo jednak, że ustawodawca wycofał się z kontrowersyjnych zapisów, dotyczących podatku od zbiórek internetowych.