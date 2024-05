Pod prąd i na "podwójnym gazie". 17-latki nie miały pojęcia o konsekwencjach

Nietrzeźwe popisy na elektrycznych hulajnogach w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Operator miejskiego monitoringu zauważył nocą dwie dziewczyny, które stwarzały zagrożenie na drodze. Policja udostępniła nagranie z kamer. Widać na nich, że jeździły one pod prąd, nie zważały na znaki drogowe, popełniając wykroczenia czy w końcu jechały we dwie na jednej hulajnodze, co jest surowo karane przez służby. Z tego też względu do centrum miasta wysłano patrol. Policjanci w pewnym momencie uniemożliwili dalszą przejażdżkę. Wtedy okazało się, że obie dziewczyny mają po 17 lat i są pijane. "Patrol ruchu drogowego miał duże wątpliwości co do stanu trzeźwości dwóch nastolatek. Przypuszczenie, że mogą być pod wpływem alkoholu zostały potwierdzone badaniem. Jedna z nich miała ponad pól promila, druga – ponad półtora. Policjanci zdecydowali, że w tej sytuacji nałożą na nie mandaty karne po 2500 złotych. Nastolatki zostały przekazane pod opiekę osoby dorosłej" - wyjaśniła policja. Za nocne popisy na "podwójnym gazie" nastolatki ukarano wysokimi mandatami, a ich historia powinna być przestrogą dla reszty młodzieży, że kamery monitoringu wychwycą wszystko i nikt, nawet nocą nie jest bezkarny.