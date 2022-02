Początek końca pandemii? Prof. Flisiak: Mam nadzieję, że ludzie są rozsądni

"To nieodpowiedzialne słowa"

- To wszystko zależy, gdzie chcemy zobaczyć ten koniec - stwierdził prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. - Jeśli mówimy o końcu za miesiąc, to możemy mówić o początku końca piątej fali. Jeśli koniec chcemy zobaczyć za rok, to faktycznie możemy powiedzieć, że jest to początek końca pandemii. Aczkolwiek radziłbym się z tym wstrzymać i zobaczyć, co się stanie jesienią - dodał ekspert w rozmowie z WP.