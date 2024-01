"Pocałunek śmierci dla TK". Człowiek Ziobry krytykuje decyzję Dudy

"Pocałunek śmierci dla TK"

"To pocałunek śmierci dla TK - dlaczego? Bo w przypadku kontroli prewencyjnej bez orzeczenia TK i jego wykonania władza polityczna nie mogłaby realizować pseudobudżetu i byłaby związana orzeczeniem TK. W przypadku skierowania 'ustawy' do kontroli następczej otwiera się zaś drogą nie tylko do zignorowania orzeczenia, ale też do spełnienia pogróżek demontażu TK. To jest wręcz zachęta do takiego działania" - pisze Kamil Zaradkiewicz w serwisie X (dawniej Twitter).