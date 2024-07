Plotka wywołała panikę w powiatowym mieście. Burmistrz zabiera głos ws. "migrantów"

"W krajach Europy Zachodniej polityka legalizowania pobytu imigrantów różnych kultur była prowadzona od lat i bardzo tam tego żałują mieszkańcy i gospodarze poszczególnych miast. Uważam, że akceptując taką politykę w Nysie, może Pan doprowadzić do narażenia na szwank bezpieczeństwa mieszkańców, co już zresztą pokazały obrazy z wielu krajów UE. Nie wiadomo, gdzie jest granica, dopóki służby są w stanie monitorować to zjawisko i mają je pod kontrolą. Na Zachodzie już się przekonali, że to niestety łatwo wymyka się spod kontroli. Czy my w Nysie musimy ryzykować, idąc w tym kierunku?" - napisał, zwracając się do burmistrza miasta.