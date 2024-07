Afery wizowej ciąg dalszy. Polskie uczelnie "masowo" ściągają

W czwartkowym wydaniu "Rz" ukazał się artykuł, który zwraca uwagę na fakt, że w ciągu ostatniej dekady do Polski przyjechało ponad 321 tys. studentów z blisko 200 krajów, w tym z tak odległych miejsc jak Papua-Nowa Gwinea. Dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały przygotowane dla "Rzeczpospolitej", pokazują, że średnio co drugi z tych studentów nie dotrwał nawet do drugiego roku studiów.