Przewodniczący komisji wizowej ujawnia nowe plany. Padło nazwisko Obajtka

Daniel Obajtek, który 9 czerwca uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego z listy PiS, w ubiegłym tygodniu powiedział dziennikarzom, że jeżeli komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej nadal chce go wezwać, to chętnie stawi się na przesłuchanie. Podkreślił, że nie unika organów państwowych, ale - jak dodał - "nie można tydzień lub dwa przed wyborami robić cyrku, napuszczać policję".