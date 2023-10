Plotka o śmierci Władimira Putina ma ciąg dalszy. Eksperci są jednoznaczni

W podobnym tonie komentuje sprawę rosyjski opozycjonista prof. Władimir Ponomariow (w latach 1999-2004 pracował jako sekretarz stanu w rządzie Władimira Putina). - Jest to tak niepoważne, że aż wstyd, że poważne media to podchwytywały. Od początku wojny co tydzień słyszymy, że Putin jest bliski śmierci, a teraz, że umarł. Niestety, prawda jest inna, ten reżim trzeba pokonać w namacalnej rzeczywistości - komentuje w rozmowie z WP prof. Ponomariow. On także uważa, że autor plotki zabiega o uwagę internetowej społeczności.