Maria Maksakowa, znana rosyjska śpiewaczka operowa i była polityk, została zaproszona do ukraińskiego programu "Argument". Uśmiechając się do kamery i z całą bezwzględnością wygarnęła wszystko, co wie lub domyśla się na temat relacji Kabajewej i Putina. Jak zauważyły rosyjskie media, ostatnio podczas oficjalnych wydarzeń Kabajewa była widywana blisko przewodniczącej Rady Federacji Walentiny Matwijenki. Autor wywiadu spytał, co oznaczają takie spotkania oraz dlaczego na dłoni Kabajewej często pojawia się obrączka.