Ujawnili gdzie mieszka Alina Kabajewa, kochanka Putina. Trzy dni później już nikt nie mógł tam wejść

Rezydencja nad jeziorem Wałdaj

Jak ujawnił niedawno rosyjski niezależny portal Projekt, miejscem w którym obecnie może zamieszkiwać Alina Kabajewa jest Wałdaj. To miasto i jezioro o tej samej nazwie, położone w obwodzie nowogrodzkim, na północ od Moskwy, mniej więcej w połowie drogi do Sankt Petersburga. "To kolejne miejsce w Rosji poza Soczi, które prezydent Putin kocha i ceni" - czytamy w raporcie Projektu. Władimir Putin w Wałdaj od wielu lat miał swoją luksusową rezydencję.