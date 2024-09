Plecaki z akcji Beaty Kempy. Prokuratura

W zgłoszeniu podniesiono podejrzenia o kradzież i uszkodzenie części zebranych plecaków, które miały zostać wysłane do Syrii, a także wskazano na nieprawidłowości w organizacji akcji. Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy badała te nieprawidłowości we wrześniu 2019 roku. W ramach akcji, objętej przez nią patronatem, uczniowie kompletowali plecaki, które miały trafić do ogarniętej wojną Syrii.