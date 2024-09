Awantura w prokuraturze. Szczerba nagle wywołany do tablicy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła zarzuty gen. Jarosławowi Szymczykowi. Podczas konferencji prasowej prok. Piotra Antoniego Skiby doszło do incydentu. Jeden z obecnych na miejscu pracowników mediów wykrzykiwał pytania do rzecznika prokuratury. Dotyczyły one europosła KO Michała Szczerby.