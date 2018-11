Platforma Obywatelska "przytuli" uciekinierów z Nowoczesnej

– Każdy, kto postanowi odejść z klubu Nowoczesnej i dołączyć do nas, zostanie przyjęty do klubu Platformy Obywatelskiej – mówią Wirtualnej Polsce politycy z władz największej partii opozycyjnej.

Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna (PAP, Fot: Tytus Żmijewski)

Czwartek, Sejm, około godziny 8. Na korytarzach nie ma żywej duszy. Pierwszym politykiem, którego spotykamy, jest rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska.

– Jak nastroje przed posiedzeniem klubu? – zagadujemy posłankę. – Gdzie obradujecie?

– W strategicznym miejscu, panie redaktorze. I proszę się nie spodziewać fajerwerków, to tylko robocze spotkanie!

Przebieranie nogami

Jest około godz. 15. Klub Nowoczesnej obraduje od kilku godzin. "Na mieście", poza Sejmem.

I mimo że formacja znaczy już coraz mniej – jest całkowicie podporządkowana Platformie Obywatelskiej – to mimo to wciąż emocjonuje polityczno-medialny światek przy Wiejskiej.

– Przyjmiecie "uciekinierów" z Nowoczesnej do siebie? – pytamy polityka Platformy, członka władz partii.

– Uważam, że tak. Wszystko zależy od nich i od tego, co się wydarzy – odpowiada nasz rozmówca.

Były polityk Nowoczesnej, dziś w PO, kilka godzin wcześniej w sejmowej restauracji: – Wszyscy, jak leci, powinni przejść do nas.

W PO – słyszymy od członków tej partii – jeszcze dwa-trzy tygodnie temu było przekonanie, że Katarzyna Lubnauer zdoła ugasić pożary w swoim ugrupowaniu. Tyle że teraz nikt w Platformie nie ma wątpliwości, że Nowoczesna się po prostu "sypie". – Pytanie, ilu ich będzie chciało wyjść z partii i kto. Paru przebiera nogami, by do nas dołączyć. Już od dawna. Taki Misiło – co najmniej od miesiąca – mówi nam jeden z posłów PO.

Ze stateczku nie wskoczą

Poseł Piotr Misiło – jeden z barwniejszych w Sejmie – kandydował rok temu w wyborach na przewodniczącego Nowoczesnej, ale w ostatniej chwili zrezygnował i przekazał poparcie Katarzynie Lubnauer. Ta przejęła stery po Ryszardzie Petru.

Dziś jest skłócona ze swoim dawnym sprzymierzeńcem. Właśnie zawiesiła go w prawach członka partii. Misiło ostatecznie z niej wyleci. Nie chcą go już szefowie regionalnych struktur Nowoczesnej, którzy uważają, że gra wyłącznie na siebie.

– Rozgrywanie w mediach, załatwianie czegoś swoją drogą, niszczyło współpracę w Koalicji Obywatelskiej, która jest największą wartością. Panu Misile "zbierało się" od dłuższego czasu. On sam ma bardzo silne dążenie, by było o nim głośno – przekonywała w czwartek rano Katarzyna Lubnauer.

Misiło – jak słyszymy – jedną nogą jest już w PO. I nie tylko on – akces do Platformy zgłasza także poseł Nowoczesnej Paweł Pudłowski.

– Oni chcą mieć po prostu pewność, albo przynajmniej nadzieję, że w przyszłych wyborach wejdą do Sejmu. Z tonącego stateczku raczej tu nie wskoczą – mówi nam polityk PO.

– Jeśli Nowoczesna jako projekt się kończy, to nie ma ratunku dla posłów, którzy w tej partii się już nie odnajdują. A my mamy możliwości ich uratować. Załóżmy, że wychodzi z Nowoczesnej - powiedzmy - dziesięć osób. I naszym interesem jest to, żeby ta dziesiątka została "zaopiekowana" – przyznaje nasz rozmówca z władz Platformy.

Według informacji WP do PO chciałby wrócić też poseł Marek Sowa. Niektórzy w Platformie wskazują, że i sama szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz wolałaby działać w ramach największej partii opozycyjnej. – Jej ambicje są duże, a ona sama jest dużym wsparciem dla Nowoczesnej. Zarówno merytorycznym, jak i medialnym. Bardzo sprawna, wyrobiła się. Jasne, że chcielibyśmy, by Kamila była u nas. Ona sama też by chyba chciała – mówi jeden z posłów PO.

Sama Gasiuk-Pihowicz od wielu dni jak ognia unika mediów. Podobnie jak Lubanuer, która nie przyjmuje zaproszeń do programów i omija łukiem dziennikarzy w Sejmie.

Rozliczenia za Śląsk

Rozmówcy z Plaftormy wskazują, że Nowoczesna wciąż "nie rozliczyła się za Śląsk".

Tam w sejmiku wojewódzkim radny Wojciech Kałuża w ostatniej chwili odszedł z Nowoczesnej i dołączył do klubu PiS, dzięki czemu partia Jarosława Kaczyńskiego rządzi w jednym z kluczowych województw. – Nasi też trochę na Śląsku zaspali, ale przepraszam – to Nowoczesna jest odpowiedzialna za zdradę Kałuży. I to oni powinni się "w środku" rozliczyć – twierdzi rozmówca z PO.

Mówiąc o "winnych", ma na myśli dwa nazwiska: sekretarza generalnego Nowoczesnej Adama Szłapki i liderki partii na Śląsku Moniki Rosy.

– Klub nie ma nic do pozycji Adama Szłapki i Moniki Rosy w partii. Oni pełnią funkcje w ugrupowaniu, w zarządzie, a nie w klubie. Po drugie, nie widzę żadnych powodów do rozliczeń – mówiła w Sejmie w czwartkowe przedpołudnie Katarzyna Lubnauer.

– Nie boicie się, że jak przyjmiecie ludzi z Nowoczesnej do was, to może dojść do jeszcze większego konfliktu w Koalicji Obywatelskiej? – pytamy ważnego polityka PO.

Ten się uśmiecha: – U nas już jest kilku posłów z Nowoczesnej. Czy były z tego powodu kiedykolwiek jakieś kłótnie?