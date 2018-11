Piotr Misiło zawieszony w prawach członka Nowoczesnej. "Nie dokazuj, Kasia nie dokazuj"

Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej, poinformowała o zawieszeniu posła Piotra Misiło w prawach członka partii. Poinformowała też, że złoży wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z ugrupowania. Jest już komentarz posła do tej decyzji.

Katarzyna Lubnauer poinformowała o zawieszeniu posła Piotra Misiło w prawach członka partii (East News, Fot: Mariusz Grzelak/REPORTER)

"Piotr Misiło niszczy KO przez swoje osobiste ambicje. Zgodnie z decyzją Zarządu zawieszam go w .N i składam wniosek do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Koalicję, która odsunie PIS od władzy, można budować tylko na zaufaniu i współpracy" - napisała na swoim koncie na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

Decyzja zarządu partii i zapowiedź Lubnauer doczekały się już komentarza posła Misiły. "Nie dokazuj, Kasia nie dokazuj,

Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud" - napisał poseł na swoim profilu na Twitterze.

Misiło dodał, że swoje osobiste ambicje zawiesił przed rokiem, popierając ja w wyborach na przewodniczącą Nowoczesnej. "Nie zdałaś egzaminu. W demokratycznej partii, zawieszać za krytykę sekretarza? Rechot historii" - ocenił poseł.

- Nowoczesna jest w kryzysie. Nie ukrywamy tego. Jesteśmy rozczarowani rozwojem sytuacji wewnątrz naszej organizacji - powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Piotr Misiło.