Piotr Misiło zawieszony. Grozi mu usunięcie z Nowoczesnej

Poseł Nowoczesnej Piotr Misiło został zawieszony w prawach członka partii - poinformowała szefowa tego ugrupowania Katarzyna Lubnauer. Dodała, że skieruje wniosek sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii.

"Piotr Misiło niszczy KO przez swoje osobiste ambicje. Zgodnie z decyzją Zarządu zawieszam go w .N i składam wniosek do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Koalicję, która odsunie PIS od władzy, można budować tylko na zaufaniu i współpracy" - napisała na swoim profilu na Twitterze Katarzyna Lubnauer.