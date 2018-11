Długi, żale i pretensje. Nowoczesna chyli się ku upadkowi. "Zabiło nas ego Lubnauer"

W Nowoczesnej wrze. Na wylocie jest Piotr Misiło, który głośno krytykuje przewodniczącą Katarzynę Lubnauer. Struktury się burzą. Politycy masowo składają przeciwko sobie wnioski do sądu koleżeńskiego, a do tego partia ma jeszcze ponad 2 mln zł długu.

W niedzielę, po tym jak Piotr Misiło otwarcie zaatakował władze Nowoczesnej i domagał się głowy Adama Szłapki, Katarzyna Lubnauer wysłała do polityków tej partii wiadomość. Wirtualna Polska dotarła do jej treści: "Nic tak nie robi dobrze PO jak mocne uderzenie w Adama i zapewne we mnie. Znacznie to ułatwia im przejęcie szyldu. Rozwalenie od środka projektu. Krytykowałam to, gdy w mediach robił to Piotr wobec RP (Ryszarda Petru – red.), teraz to się powtarza. To metoda pieniacza. Wnioski do sądu koleżeńskiego masowe, rozwalanie struktur lokalnych, doniesienia do mediów. Niektórzy są niereformowalni i nie widzą, że to paradoksalnie uderza też w całą Koalicje Obywatelską".