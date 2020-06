Plakaty z Łukaszem Szumowskim. Amnesty International zaniepokojone działaniami ws. aktywistki

Warszawska policja zatrzymała dwie osoby w związku z kradzieżą i włamaniem do wiat na przystankach. Zostały tam umieszczone plakaty krytykujące ministra zdrowia. Łukasz Szumowski został przedstawiony w stroju Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wyliczone zostały zarzuty wobec polityka, które sugerowały m.in. zakłamywanie statystyk dotyczących koronawirusa w Polsce, zakup wadliwych maseczek za 5 mln czy rekomendację dotyczącą wyborów 2020.

Zatrzymanie aktywistki od plakatów z ministrem zdrowia. Komentarz Amnesty International

AI obawia się, że nocna akcja mundurowych to "taktyka, która ma na celu nękanie i zastraszanie aktywistki". Dodaje, że takie działania "mogą wywołać negatywny wpływ na korzystanie z wolności wypowiedzi w Polsce i stworzyć dodatkowe bariery dla zaangażowania obrońców praw człowieka w kraju". Organizacja wskazuje, że kobiecie nie pozwolono na kontakt z prawnikiem i przesłuchano ją 24 godz. po zatrzymaniu.

Aktywista zatrzymana ws. plakatów z Łukaszem Szumowski. Organizacje reagują

Organizacja wzywa policję do wyjaśnień. To kolejny apel instytucji. Wcześniej reakcji domagali się Akcja Demokracja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Obrony Demokracji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Wolne Sądy czy Obywatele RP. Ostatni pojawili się z banerem: "zwolnić aktywistów, ścigać aferzystów". Zatrzymanym grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.