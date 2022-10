Płacz i płać. Horrendalne rachunki za prąd w Kalifornii

Najdroższa klimatyzacja

Jak zauważył "Los Angeles Times", w megadomach za chłodzenie, co pochłania najwięcej energii, płaci się ok. 10 tys. dolarów miesięcznie. Zwrócił zarazem uwagę, że tych, którzy mogą sobie pozwolić na dom za 50 mln dolarów, nie przyprawia to o wielki ból głowy.