Piwko w przerwie pracy w Sejmie? Czemu nie! Posłowie PO dokładnie tak zrobili

Hasło "Piłeś? Nie jedź!" każdy zna. "Piłeś? Nie pracuj" nie jest już tak popularne. Dlatego posłowie PO Jan Grabiec, Sławomir Neumann i Marcin Kierwiński bez skrępowania popijali piwo w trakcie dnia sejmowego. - To śmieszne - komentuje dla WP tę sprawę Kierwiński.

Mimo, że czekało ich jeszcze głosowanie, do posiłku zamówili sobie piwo. Mieli też poprosić kelnerkę o zasłonięcie kotar. - Kolega dziś prowadzi, więc dla niego tylko seteczkę. He, he, więcej nie może - śmiał się ponoć jeden z nich. O tej sytuacji jako pierwszy napisał "Fakt".