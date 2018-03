Politycy PO przyłapani. Pili piwo przed sejmowymi głosowaniami

Jan Grabiec, Sławomir Neumann i Marcin Kierwiński zostali przyłapani w jednej restauracji na ul. Wiejskiej. Liderzy PO mieli spożywać alkohol i rzucać niewybredne żarty tuż przed posiedzeniem Sejmu.

Posłowie PO zdecydowali się zjeść obiad w jednej z restauracji na ul. Wiejskiej. Mimo, że czekało ich jeszcze głosowanie w Sejmie, do posiłku zamówili sobie piwo. Od razu poprosili kelnerkę, o zasłonięcie kotar - informuje fakt.pl. - Kolega dziś prowadzi, więc dla niego tylko seteczkę. He, he, więcej nie może - śmieje się jeden z polityków.