"Piszmy donosy na posłankę". Komendantowi z Białegostoku się nie upiecze

Zwrot ws. kontrowersyjnych słów Daniela Kołnierowicza. Szef podlaskiej policji zaapelował w trakcie wywiadu radiowego, by policjanci pisali donosy na posłankę PO. Stołeczna prokuratura nie chciała zająć się sprawą - zdaniem sądu - niesłusznie.

Posłanka PO Bożena Kamińska jesienią ubiegłego roku zaczęła zajmować się nadużyciami w policji, do jakich miało dochodzić m.in. na Podlasiu. Z sejmowej mównicy wzywała szefa MSWiA i wiceministra Jarosława Zielińskiego (odpowiadającego za policję), by zabrali głos ws. bulwersujących przypadków, które docierały do niej od anonimowych policjantów.