PiS z dystansem do Macierewicza. Posłowie udają, że go bronią

Jeden z posłów PiS mówi: - Niech pan się nie dziwi, że posłowie, gdy są pytani o Antoniego, to go bronią, nie odcinają się od niego. Robią to celowo, taka jest taktyka. Gdyby się odcinali, to pan i pana koledzy mieliby używane: "proszę, pisowcy odcinają się od Macierewicza!". A tak to nie ma kontrowersji.