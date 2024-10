Spytali Kaczyńskiego o Macierewicza. Odpowiedział krótko

PiS zorganizowało konferencję prasową na temat służby zdrowia. Jarosław Kaczyński zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia. W pewnym momencie padło pytanie o Antoniego Macierewicza, odnosząc się do ostatnich informacji MON. - Ja mam na ten temat zdanie wyrobione. Może skierowałbym pana do Moskwy, to najlepsza odpowiedź - powiedział prezes PiS, kierując odpowiedź do dziennikarza TVN24.