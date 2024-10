Błaszczak atakuje. "Stanęli po stronie Putina"

Błaszczak podkreślił, że decyzja o przekazaniu wraku samolotu Rosjanom była dowodem na brak chęci wyjaśnienia przyczyn katastrofy. - Ja to postrzegam w ten sposób, że na podstawie decyzji rządu Donalda Tuska wrak samolotu został przekazany Rosjanom i to było koronnym dowodem tego, że wcześniej rządzący i teraz rządzący, czyli rządzący do 2015 i teraz rządzący nie chcą wyjaśnić przyczyn katastrofy smoleńskiej, dlatego atakują - dodał Błaszczak.