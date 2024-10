Jest wniosek do Dudy o odebranie orderu Macierewiczowi

Czarzasty stwierdził w rozmowie z PAP, że Macierewicz posługiwał się "kłamstwem, używał szantażu w stosunku do ekspertów, były fałszerstwa, było zniszczenie imienia publicznego, sianie nienawiści czy niepokoju społecznego". - To wszystko przelewa czar goryczy. Wiele osób myślało o tym, że ta komisja, którą prowadził Macierewicz, jest bez sensu, to się okazało na końcu. Ja o tym już wiedziałem wcześniej, ale przynajmniej wszyscy to zobaczyli - powiedział.