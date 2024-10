Miażdżący raport MON ws. podkomisji Macierewicza. "Mylili pojęcia"

Milionowe wydatki

- Bardzo ważna była kwestia gospodarności działania podkomisji. Wydatki, które poniósł Skarb Państwa to 34,5 mln zł. Do tego trzeba doliczyć bezpowrotne uszkodzenie samolotu Tu-154 o numerze 102, którego wartość wyceniono na 47 mln zł. Razem to daje ponad 81 mln zł, które Skarb Państwa poniósł na rzecz działania podkomisji Macierewicza - wyliczał Kosiniak-Kamysz. Stwierdził, że "szczególnie oburzające" były wydatki ponoszone już po publikacji raportu.